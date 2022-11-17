Мэр Екатеринбурга назвал преимущества "наземного метро"

Сегодня, 17 ноября, в рамках проходящего в Екатеринбурге форума "Города России 2030" вновь обсудили проект "Наземное метро: транспортный каркас агломерации".

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что в представленном проекте городская электричка – это транспорт внеуличный, график его движения не зависит от пробок на дорогах. По его словам, второй качественной характеристикой служит подвижной состав с высокими скоростями. Возможность за час преодолеть свыше 100 километров пути с остановками расширяет рамки проекта – от внутригородского до агломерационного.

"В результате реализации проекта маршрутная сеть электричек в Екатеринбургской агломерации приобретет четкую схему, а длина маршрутной сети увеличится почти в три раза, пассажирооборот – в десятки раз. В 2021 году этот показатель составил свыше 233 млн поездок в год на всех видах транспорта, планируется поднять это значение до 300 млн. При этом не будет расти объем выбросов в воздух, снизятся уровень ДТП и эксплуатационные расходы на ремонт улично-дорожной сети", - отметил Орлов.

Градоначальник заявил, что в итоге жители Екатеринбурга и восьми городов-спутников получат современный, надежный и комфортный транспорт, который передвигается строго по расписанию.

Напомним, что строительство "наземного метро" уже обсуждалось на форуме "Города России 2030". Ранее сообщалось, что стоимость проекта составляет более 100 млрд рублей.