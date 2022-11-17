Мэр Екатеринбурга назвал преимущества "наземного метро"

17 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга назвал преимущества "наземного метро"

Сегодня, 17 ноября, в рамках проходящего в Екатеринбурге форума "Города России 2030" вновь обсудили проект "Наземное метро: транспортный каркас агломерации".
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что в представленном проекте городская электричка – это транспорт внеуличный, график его движения не зависит от пробок на дорогах. По его словам, второй качественной характеристикой служит подвижной состав с высокими скоростями. Возможность за час преодолеть свыше 100 километров пути с остановками расширяет рамки проекта – от внутригородского до агломерационного.

"В результате реализации проекта маршрутная сеть электричек в Екатеринбургской агломерации приобретет четкую схему, а длина маршрутной сети увеличится почти в три раза, пассажирооборот – в десятки раз. В 2021 году этот показатель составил свыше 233 млн поездок в год на всех видах транспорта, планируется поднять это значение до 300 млн. При этом не будет расти объем выбросов в воздух, снизятся уровень ДТП и эксплуатационные расходы на ремонт улично-дорожной сети", - отметил Орлов.

Градоначальник заявил, что в итоге жители Екатеринбурга и восьми городов-спутников получат современный, надежный и комфортный транспорт, который передвигается строго по расписанию.

Напомним, что строительство "наземного метро" уже обсуждалось на форуме "Города России 2030". Ранее сообщалось, что стоимость проекта составляет более 100 млрд рублей.

Теги: наземное метро, форум, Орлов, проект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.09.2022 08:17 Мск "Наземное метро" в Екатеринбурге обойдется в 100 млрд – столько же составляет госдолг области
Ранее 05.07.2022 12:05 Мск "Наземное метро": в Екатеринбурге подписано соглашение о создании маршрута "Новокольцовский"
Ранее 09.10.2021 10:55 Мск В "Мосинжпроекте" рассказали о планах строительства наземного метро в Екатеринбурге
Ранее 06.10.2021 12:05 Мск Созданием "наземного метро" в Екатеринбурге займется московская компания
Ранее 19.08.2021 13:58 Мск "Дорожные карты" по проекту "наземного метро" в Екатеринбурге должны появиться к ноябрю
Ранее 21.07.2021 15:30 Мск Перспективы "наземного метро" в Екатеринбурге обсудили в Москве
Ранее 23.12.2020 13:52 Мск СвЖД продолжает работу над созданием аналога наземного метро в Екатеринбурге


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети