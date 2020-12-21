Более 3 тыс. привитых вакциной Pfizer оказались не способны выполнять повседневную деятельность

После введения вакцины от коронавируса компании Pfizer более 3 тыс. человек в США оказались не способны выполнять повседневную деятельность, а некоторые даже нуждались в медицинской помощи. Таковы данные американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, сообщает NTD.

Всего по состоянию на 18 декабря 3 тыс. 150 человек сообщили о том, что называется "событиями воздействия на здоровье" после вакцинации. Это означает неспособность выполнять нормальную повседневную деятельность, неспособный работать, потребность в уходе со стороны врача или медработника.

Ранее в центре заявили, что любой, кто когда-либо имел тяжелую аллергическую реакцию на какой-либо ингредиент вакцины, не должен ее вводить.

Как уже сообщалось, при испытании вакцины умерли шесть человек. В некоторых случаях вскоре после вакцинации требовалась госпитализация.

В центре отмечают, что после вакцинации человек должен находиться под наблюдением в медицинском учреждении не менее нескольких часов, чтобы оперативно получить медпомощь в случае осложнений.

Журналист и ведущий Владимир Соловьев пишет в своем телеграм-канале, что на 18 декабря были вакцинированы 112 тыс. 805 человек, то есть почти у 3% возникли проблемы со здоровьем после введения вакцины. Он надеется, что последствия будут несерьезными и краткосрочными.

Журналистка и ведущая Анна Шафран настроена более критично. Она отмечает, что вакцина Pfizer уже привела к опасному побочному эффекту - у четырех привившихся развился так называемый паралич Белла.

"Это очень неприятная вещь, напоминающая инсульт: у человека парализует половину лица", - написала она.

По данным американского Федерального управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов у испытателей вакцины могут возникнуть по меньшей мере 22 побочных эффекта, среди которых: судороги, инсульт, нарколепсия, анафилаксия, острый инфаркт миокарда, аутоиммунные заболевания и даже смерть. Также до сих пор нет однозначного ответа о влиянии на способность к зачатию здоровых детей, напоминает ведущая. При этом пока что вакцину колют более-менее здоровым людям, а если начнут прививать миллионы, то последствия могут быть гораздо серьезнее.

При этом любые сомнения в эффективности и необходимости массовой вакцинации глушатся и цензурируются социальными сетями, подчеркнула Шафран.

"Интересно получается. Западная цивилизация столько лет боролась за запрет цензуры средств массовой информации и художественной литературы, а в интернете сейчас действует жесточайшая диктатура - и почему-то никакие правозащитники особо не возмущаются", - заявила она.