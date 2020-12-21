21 Декабря 2020
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Российская вакцина "Спутник V" эффективна против мутировавшего коронавируса из Великобритании – РФПИ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что отечественная вакцина "Спутник V" эффективна против нового британского штамма вируса SARS-СoV-2, который, как предполагается, до 70% заразнее, чем распространенные штаммы вируса.
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Дмитриев доложил об эффективности вакцины сегодня, когда подписывался меморандум о намерениях между между НИЦ им. Гамалеи, РФПИ и "Р-Фарм" и компанией AstraZeneca по сотрудничеству в области разработки вакцине против коронавируса.

По словам главы РФПИ, Россия предложит использовать свою вакцину тем жителям западных стран, у которых есть аллергия или выявлена негативная реакция на вакцинирование разработанными в других странах препаратами.

Также он сообщил, что сегодня производство "Спутника V" запускается в Казахстане, в первом квартале 2021 года оно начнется в Белоруссии. Некоторые страны, например, Бразилия, так доверяют российским экспертам, что автоматически будут регистрировать вакцины, которые получат одобрения в России. Всего, по подсчетам Дмитриева, за границей в 2021 году может быть произведено более 500 млн доз вакцины "Спутник V".

Что касается совместного проекта НИЦ им. Гамалеи и AstraZeneca, то испытания вакцины уже начались, они будут проходить в нескольких странах, в том числе – постсоветского пространства.

Владимир Путин, который присутствовал сегодня на подписании меморандума, заявил: "Вокруг меня несколько случаев, когда люди в равных условиях сталкиваются с вирусом. Уже провакцинированные - один заболевает, но в легкой форме, а второй не заболевает вообще. Но во всяком случае это говорит о том, что вакцина работает, защищает человека, это совершенно очевидно!".

Президент России напомнил, как в середине 20-го века недоверие к советской вакцине от полиомиелита возникло у властей Японии, но в итоге массовая вакцинация в этой стране подтвердила правоту советских ученых.

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Российская вакцина "Спутник V" эффективна против мутировавшего коронавируса из Великобритании – РФПИ

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Теги: спутник v, кирилл дмитриев, astrazeneca



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