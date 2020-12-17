17 Декабря 2020
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Общество За рубежом
прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

Второму медработнику на Аляске потребовалась срочная помощь после прививки Pfizer

Второму медработнику на Аляске стало плохо введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer.

Через десять минут после инъекции у врача появились припухлости под глазами, головокружение и першение в горле , сообщает The New York Times.

По данным больницы, это была не аллергия, подробности не приводятся. Медработника доставили в отделение экстренной помощи и дали несколько лекарств, а позже выписали.

15 декабря у еще одного врача в этом штате началась сильная аллергия после прививки.

Схожие реакции проявились у двух медиков после вакцинации в Великобритании на прошлой неделе, сообщает РИА Новости.

Pfizer сообщила, что устроит тщательную проверку инцидентов. В компании намерены отслеживать все сообщения о серьезной аллергической реакции после вакцинации и при необходимости обновлять формулировки на этикетках.

В понедельник в США стартовала вакцинация от коронавируса, первыми вакцину получают медработники и постояльцы домов престарелых. Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США подтвердило эффективность вакцины от коронавируса американской фирмы Pfizer и немецкой компании BioNTech на уровне 95%.

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Второму медработнику на Аляске потребовалась срочная помощь после прививки Pfizer

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Теги: Pfizer, США, прививка, медработник



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