При испытании вакцины Pfizer умерли шесть человек

При испытании вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech всего умерли шесть человек, сообщает Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.

Чтобы смягчить новость, было заявлено, что у умерших были проблемы со здоровьем. При этом у многих людей в той или иной мере есть какие-то проблемы со здоровьем.

Как сообщало Накануне.RU, вчера медработнице с Аляски сразу после введения этой вакцины стало плохо, и она была госпитализирована. Это уже не первый случай аллергии на вакцину Pfizer. 15 декабря это также случилось на Аляске, а на прошлой неделе сильная аллергическая реакция была у двух британских медиков. После этого власти страны предостерегли от вакцинации всех склонных к аллергическим реакциям.