19 Декабря 2020
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Песков заявил, что российская вакцина не в моде на Западе из-за недобросовестной конкуренции

Российская вакцина от коронавируса "не в моде на Западе", потому что "слишком хорошая". Такое заявление сегодня сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Пескова, то, что Институту Гамалеи удалось использовать ранние наработки, чтобы быстро выйти на разработку "Спутника V", что с точки зрения конкуренции представляло угрозу для крупнейших производителей.

"Это конкуренция, не всегда добросовестная", - заявил Песков во время интервью фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия 1".

Отметим, что второй зарегистрированной вакциной от коронавируса стал препарат "ЭпиВакКорона".

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Песков заявил, что российская вакцина не в моде на Западе из-за недобросовестной конкуренции

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Теги: вакцина, коронавирус, спутник



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