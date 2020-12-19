Песков заявил, что российская вакцина не в моде на Западе из-за недобросовестной конкуренции

Российская вакцина от коронавируса "не в моде на Западе", потому что "слишком хорошая". Такое заявление сегодня сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Пескова, то, что Институту Гамалеи удалось использовать ранние наработки, чтобы быстро выйти на разработку "Спутника V", что с точки зрения конкуренции представляло угрозу для крупнейших производителей.

"Это конкуренция, не всегда добросовестная", - заявил Песков во время интервью фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия 1".

Отметим, что второй зарегистрированной вакциной от коронавируса стал препарат "ЭпиВакКорона".