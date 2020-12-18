18 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
Пустой кошелек, продукты (2020) | Фото: Накануне.RU

Набиуллина высказалась о "заморозке" цен на продукты: "Я не поддерживаю, это крайние меры"

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала "заморозку" цен на некоторые продукты, на которую пошло российское правительство.

Она отметила, что сахар, зерно и подсолнечное масло (а также – опосредованно – хлеб, макароны и т.д.) действительно внесли свой вклад в инфляцию: 0,3% по году вместо прогнозируемых 01%.

В то же время она не в восторге от нерыночных мер, предпринимаемых правительством. И даже если бы правительство успело реализовать все запланированное до конца декабря (а это вряд ли произойдет, считает глава регулятора), то это снизило бы общую инфляцию лишь на 0,1%. Напомним, ЦБ сегодня объявил о значительном росте инфляции – по году она ожидается в размере 4,6-4,9% вместо 4%.

"Прежде всего, надо предпринимать меры экономического характера. Введение административных мер я не очень поддерживаю, их можно рассматривать как крайнюю меру, когда все рыночные уже исчерпаны. И если уж они применяются, то сроки должны быть очень короткими. При продлении они грозят отрицательными эффектами. Цены – это важнейший индикатор для производителей, и они могут потерять его", - пояснила Набиуллина на пресс-конференции.  

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Набиуллина высказалась о "заморозке" цен на продукты: "Я не поддерживаю, это крайние меры"

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Теги: эльвира набиуллина, заморозка цен, инфляция



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