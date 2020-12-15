Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

Владимир Путин направил Джозефу Байдену поздравительную телеграмму по поводу победы на президентских выборах в США. Сегодня в Америке официально завершилась процедура выборов.

"Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир", - говорится в сообщении Кремля.

Также Путин отметил, что сотрудничество на принципах равноправия и взаимного уважения "отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества".

"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", - подчеркнул президент России.

В конце октября, накануне выборов в США, Путин оценивал перспективы работы с Байденом: "Демократическая партия придерживается более социализированного подхода [чем республиканцы], чем-то мне напоминает социал-демократию европейскую. И здесь им потребуются решения, если победит команда Байдена, достаточно серьезные в области бюджета. Я не вижу здесь ничего плохого. Но с учетом того, что в США и так уже рекордный госдолг, надо думать о том, к чему это приведет для глобальной экономики. Ну, в любом случае как-то приспособимся. Уровень суверенитета России в экономике значительно вырос, но зависимость конечно существует. Мы справимся с любым развитием событий".

Также известно, что Байден готов продлить договор СНВ, чего Москва так и не смогла добиться от администрации Трампа.