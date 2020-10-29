Путин – о будущем президенте США: "Ну, в любом случае как-то приспособимся"

Российский президент прокомментировал выборы главы государства в США.

"Мне бы не хотелось затрагивать эту тему, чтобы я не сказал – наши некоторые партнеры прицепятся к чему угодно, чтобы доказать мнимое вмешательство России в выборные дела Соединенных Штатов. Политика США важна, она влияет на весь мир. Это супердержава, в том числе и в экономике", - заявил Владимир Путин на форуме "Россия зовет!" в Москве.

Несмотря на нежелание высказываться по теме, Путин быстро втянулся и начал оценивать кандидатов от двух партий.

"Мы досконально не знаем, что планируют обе команды. Но Демократическая партия придерживается более социализированного подхода, чем-то мне напоминает социал-демократию европейскую. И здесь им потребуются решения, если победит команда Байдена, достаточно серьезные в области бюджета. Я не вижу здесь ничего плохого. Но с учетом того, что в США и так уже рекордный госдолг, надо думать о том, к чему это приведет для глобальной экономики. Ну, в любом случае как-то приспособимся. Уровень суверенитета России в экономике значительно вырос, но зависимость конечно существует. Мы справимся с любым развитием событий", - отметил Путин.

Политику Трампа он тоже не может оценить однозначно. Российский президент видит, что администрация Белого дома влияет на ставку ФРС, видит стремление локализовать производство не в Азии, а в США: "Есть и плюсы в этом, но есть и возможное влияние на стоимость товаров. Мы спокойно, в рабочем порядке анализируем. Будем работать с любой администрацией".

"Действующая администрация вводила в отношении России и ее юридических лиц санкции 46 раз! Никогда такого не было. При этом за год товарооборот вырос на 30%, - удивляется Путин. - Мы достаточно эффективно поработали над стабилизацией энергетических рынков. Президент Трамп лично принял в этом активное и весьма эффективное участие. Он поддержал отрасль и своих нефтяников. Есть сферы деятельности, которые представляют общие интересы".