В МИДе возмущены отсутствием ответа США на предложение Путина о продлении СНВ-3

МИД России выступил с заявлением о ситуации с продлением договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3).

"Российская сторона не получила официального ответа США на ноту от 16 октября, в которой сформулировано выдвинутое президентом В.В.Путиным предложение продлить действующий ДСНВ на один год. Видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях. Учитывая противоречивую реакцию на сложившуюся ситуацию, хотим внести ясность", - говорится в заявлении.

Напомним, Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ предложил продлить истекающий в феврале 2021 года СНВ-3 без каких-либо условий, и в это время продолжить переговоры по составлению нового договора.

"Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы "заморозить" на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что "заморозка" боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США. Если данный подход устроит Вашингтон, то тогда выигранное в результате продления ДСНВ время можно будет использовать для проведения комплексных двусторонних переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность", - добавили в министерстве.

В ведомстве добавили, что рассчитывают получить официальный ответ на предложение Путина.