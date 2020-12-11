Мишустин распорядился подготовить решения по нормализации цен на продукты

Глава кабмина России Михаил Мишустин поручил подготовить к утру 14 декабря документы о нормализации цен на продукты в стране.

Банк России ожидает стабилизации цен в течение нескольких месяцев. Премьер отметил, что реагировать необходимо "быстро", а решения должны быть "комплексными". По его словам, в стабилизации цен должны участвовать производители, посредники и торговые сети, пишет "Коммерсант».

Напомним, 10 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин устроил настоящий разнос правительству после того, как накануне Владимир Путин указал министрам на резкий рост цен на продукты в стране.

Позже стало известно о том, что российское правительство решило установить предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

Такое решение было принято у первого вице-премьера Андрея Белоусова.