Кремль рассчитывает на "оперативное" изменение ситуации с ценами на продукты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о сдерживании цен на продукты правительству.

Представитель Кремля заявил, что ситуация с ростом цен на продукты в стране, которую раскритиковал Владимир Путин, будет решена "весьма оперативно". Конкретные сроки он посоветовал уточнять в кабмине, который и будет определять порядок урегулирования.

Правительство будет налаживать ситуацию только рыночными методами, отметил Песков.

Он подчеркнул, что президент получает информацию о труднообъяснимых скачках цен на продукты не только из статистических данных, но и от граждан, передает ТАСС.

Напомним, сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин устроил настоящий разнос правительству после того, как накануне Владимир Путин указал министрам на резкий рост цен на продукты в стране.

Президент сравнивал ситуацию с временами СССР. "Тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать потому что у людей денег недостаточно", - прокомментировал Путин ситуацию в с доступностью продуктов питания.