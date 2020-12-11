Кабмин России установит предельные цены на сахар и подсолнечное масло

Российское правительство решило установить предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

Такое решение было принято у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Оптовую стоимость сахара ограничат 36 руб. за килограмм, масла — 95 руб. за литр. В рознице стоимость этих продуктов составит 45 и 110 руб. соответственно, сообщает РБК.

Напомним, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин устроил настоящий разнос правительству после того, как накануне Владимир Путин указал министрам на резкий рост цен на продукты в стране.

Президент сравнивал ситуацию с временами СССР. "Тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать потому что у людей денег недостаточно", - прокомментировал Путин ситуацию в с доступностью продуктов питания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о сдерживании цен на продукты правительству.