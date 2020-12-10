В Перми представлен внешний облик физкультурно-оздоровительного комплекса, который построят к 300-летию города

В Перми продолжается подготовка к 300-летию. Одним из подарков станет спортивный комплекс с бассейном, проект которого представлен публике, сообщили Накануне.RU в мэрии. Облик здания согласован департаментом градостроительства и архитектуры.

Физкультурно-оздоровительный комплекс расположится по адресу Шпальная, 2. В нём будут проходить тренировки по плаванию, оздоровительные занятия, а также соревнований регионального уровня.

"В качестве основных цветов спортивного комплекса выступают белый и серый, для подчеркивания композиционных акцентов выбраны светло- и тёмно-бирюзовый цвет, ассоциирующийся с водой, это подчеркивает назначение здания", - уточнили в городском департаменте градостроительства и архитектуры.

Площадь спортивного комплекса составит 11,13 тыс. кв. м. В здании планируется разместить бассейн площадью 25 на 21 м на восемь дорожек, бассейн 10 на 6 м для обучения детей плаванию, два зала для подготовительных занятий (сухого плавания), зрительские трибуны на 250 мест, тренажёрный зал, спортивный зал, комплекс саун.

Также на этом земельном участке будет расположен ледовый дворец. Он входит в список приоритетных объектов "Пермь-300", реализуемых к предстоящему юбилею краевой столицы. Техническим заказчиком строительства ледового дворца выступает управление капитального строительства Пермского края. Таким образом, в Дзержинском районе будет создан спортивный кластер. Соседство бассейна и ледовой арены значительно сократит расходы по дальнейшей эксплуатации комплексов.