В Перми начался конкурс проектов, посвящённых 300-летию города

Стартовал отбор конкурсных проектов горожан, посвящённых приближающемуся 300-летию Перми, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В конкурсе могут приять участие работающие в городе некоммерческие общественные организации. Они должны разработать проект, посвящённый празднованию 300-летия города. Обязательными условиями является его реализация в Перми, а также наличие бесплатных услуг, оказываемых горожанам. Для участия принимают проекты по пяти направлениям – просвещение, событийная программа, театральная постановка, медиапроекты и кино, издательская деятельность.

Участники должны будут представить паспорт, презентацию и детальную смету проекта. Проекты принимаются до 9 ноября по адресу улица Монастырская, 95а. Документы также могут быть высланы на электронную почту: perm300@gorodperm.ru в формате pdf. Количество подаваемых проектов от одного участника конкурсного отбора не ограничено.

Определит победителей экспертный совет. По итогам конкурсного отбора проекты будут направлены для принятия решения об их реализации и определения объёма софинансирования на рассмотрение рабочей группы по подготовке к празднованию 300-летия Перми, созданной при министерстве культуры Пермского края. Поддержать реализацию планируют за счёт средств городского, краевого и федерального бюджетов. Организатором отбора выступает городское Агентство социокультурных проектов при поддержке департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми.

Задать свои вопросы о проведении конкурса можно по телефону 215-37-76. Также администрация призывает пермяков быть активными и предлагать свои варианты концепций празднования 300-летия Перми. Предложения можно направлять по электронной почте perm300@gorodperm.ru.