Кунгурский округ после начала работы сможет рассчитывать на двойные транши из бюджетов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с главой Кунгура Вадимом Лысановым и Кунгурского района – Сергеем Крохалевым. Разговор шёл о развитии объединённой территории. Деньги, сэкономленные при объединении, направят на ремонт детских садов и школ, обустройство игровых и спортивных площадок, приведение в порядок объектов коммунальной ​ и дорожной инфраструктуры, сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.

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За счёт сокращения количества чиновников сформируется экономия, которая позволит направить дополнительные средства на развитие кунгурской земли, полагает губернатор. В течение трёх лет​ на каждый сэкономленный рубль из бюджета Пермского края будет направлен еще один рубль.

"Кунгурский муниципальный округ сможет рассчитывать на сумму в два раза больше. Край направит дополнительные средства из Дорожного фонда. Не понаслышке знаю, что с дорогами есть проблемы как в Кунгуре, так и в других населенных пунктах. Округу предстоит сформировать программу развития на три года. Не забывайте о небольших поселениях, где какие-то вопросы не решали годами", - сказал губернатор.

Разговор зашёл также о транспортной доступности объектов образования. В Кунгурском районе школьников возят в 22 образовательные организации по 18 маршрутам. Ими пользуются 1,2 тыс. учеников. Губернатор дал поручение Минобру передать один из автобусов, которые купят в этом году, Кунгурскому району. За счёт средств краевого бюджета в начале года были переданы два автобуса "ПАЗ" для Ленской и Сергинской средних общеобразовательных школ. Это позволило организовать для ребят дополнительные автобусные рейсы. Помимо этого, нынче ещё три автобуса Кунгурский район приобрел за счёт средств единой субсидии в 4,4 млн руб., выделенной Министерством территориального развития Пермского края. Это автобусы будут возить учеников в Троельжанскую, Голдыревскую и Плехановскую школы.

Отметим, закон об объединении Кунгурского городского округа и Кунгурского района вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, тогда и будет запущен механизм объединения.​ В результате преобразования в округ будет входить 241 населенный пункт, административный центр – Кунгур.