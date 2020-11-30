Кунгурский округ после начала работы сможет рассчитывать на двойные транши из бюджетов

30 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
кунгур (2008) | Фото: Накануне.ru

Кунгурский округ после начала работы сможет рассчитывать на двойные транши из бюджетов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с главой Кунгура Вадимом Лысановым и Кунгурского района – Сергеем Крохалевым. Разговор шёл о развитии объединённой территории. Деньги, сэкономленные при объединении, направят на ремонт детских садов и школ, обустройство игровых и спортивных площадок, приведение в порядок объектов коммунальной ​ и дорожной инфраструктуры, сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.
Читайте также:

За счёт сокращения количества чиновников сформируется экономия, которая позволит направить дополнительные средства на развитие кунгурской земли, полагает губернатор. В течение трёх лет​ на каждый сэкономленный рубль из бюджета Пермского края будет направлен еще один рубль.

"Кунгурский муниципальный округ сможет рассчитывать на сумму в два раза больше. Край направит дополнительные средства из Дорожного фонда. Не понаслышке знаю, что с дорогами есть проблемы как в Кунгуре, так и в других населенных пунктах. Округу предстоит сформировать программу развития на три года. Не забывайте о небольших поселениях, где какие-то вопросы не решали годами", - сказал губернатор.

Разговор зашёл также о транспортной доступности объектов образования. В Кунгурском районе школьников возят в 22 образовательные организации по 18 маршрутам. Ими пользуются 1,2 тыс. учеников. Губернатор дал поручение Минобру передать один из автобусов, которые купят в этом году, Кунгурскому району. За счёт средств краевого бюджета в начале года были переданы два автобуса "ПАЗ" для Ленской и Сергинской средних общеобразовательных школ. Это позволило организовать для ребят дополнительные автобусные рейсы. Помимо этого, нынче ещё три автобуса Кунгурский район приобрел за счёт средств единой субсидии в 4,4 млн руб., выделенной Министерством территориального развития Пермского края. Это автобусы будут возить учеников в Троельжанскую, Голдыревскую и Плехановскую школы.

Отметим, закон об объединении Кунгурского городского округа и Кунгурского района вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, тогда и будет запущен механизм объединения.​ В результате преобразования в округ будет входить 241 населенный пункт, административный центр – Кунгур.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Кунгурский округ после начала работы сможет рассчитывать на двойные транши из бюджетов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Кунгурский округ, объединение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.11.2020 11:41 Мск В Прикамье осталось только два муниципальных района
Ранее 11.11.2020 14:42 Мск Главу новой территории Прикамья выберут в следующем году
Ранее 05.11.2020 08:28 Мск Кунгур и район объединяются
Ранее 13.08.2020 12:35 Мск В Кунгурском районе завершился прием документов на конкурс главы муниципалитета
Ранее 29.04.2020 09:36 Мск В следующем году Кунгур и Кунгурский район могут объединить в один муниципалитет

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети