В Прикамье осталось только два муниципальных района

Депутаты Пермского края на сегодняшнем заседании приняли решение об объединении Кунгура и Кунгурского района в единый муниципальный округ, передает корреспондент Накануне.RU.

С докладом перед депутатами выступил глава Кунгура Вадим Лысанов. По его словам, 17 поселений района потеряют статус самостоятельных муниципальных образований и будут присоединены к Кунгуру.

Парламентарии поинтересовались итогами публичных слушаний в муниципалитетах. Вадим Лысанов заверил, что согласие жителей было получено во всех территориях.

Весь 2021 г. будет переходным периодом - все муниципалитеты будут жить по бюджетам, сформированным в 2020 г. В 2022 г. будет сформирован единый бюджет уже для объединенной территории.

Весной следующего года состоятся выборы депутатов муниципального образования, а в июле 2021 г. будет выбран глава объединенной территории.

Отметим, что Кунгурский муниципальный район оставался одной из трех не преобразованных территорий Прикамья. После завершения объединительного процесса в регионе останутся два муниципальных района: Пермский и Большесосновский