В Прикамье осталось только два муниципальных района

26 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Приволжский ФО Пермский край
кунгур (2008) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье осталось только два муниципальных района

Депутаты Пермского края на сегодняшнем заседании приняли решение об объединении Кунгура и Кунгурского района в единый муниципальный округ, передает корреспондент Накануне.RU.

С докладом перед депутатами выступил глава Кунгура Вадим Лысанов. По его словам, 17 поселений района потеряют статус самостоятельных муниципальных образований и будут присоединены к Кунгуру.

Парламентарии поинтересовались итогами публичных слушаний в муниципалитетах. Вадим Лысанов заверил, что согласие жителей было получено во всех территориях.

Весь 2021 г. будет переходным периодом - все муниципалитеты будут жить по бюджетам, сформированным в 2020 г. В 2022 г. будет сформирован единый бюджет уже для объединенной территории.

Весной следующего года состоятся выборы депутатов муниципального образования, а в июле 2021 г. будет выбран глава объединенной территории.

Отметим, что Кунгурский муниципальный район оставался одной из трех не преобразованных территорий Прикамья. После завершения объединительного процесса в регионе останутся два муниципальных района: Пермский и Большесосновский

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Прикамье осталось только два муниципальных района

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кунгурская дума, выборы, объединение территорий, кунгурский муниципальный округ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.11.2020 14:42 Мск Главу новой территории Прикамья выберут в следующем году
Ранее 05.11.2020 08:28 Мск Кунгур и район объединяются
Ранее 13.08.2020 12:35 Мск В Кунгурском районе завершился прием документов на конкурс главы муниципалитета
Ранее 29.04.2020 09:36 Мск В следующем году Кунгур и Кунгурский район могут объединить в один муниципалитет

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети