Главу новой территории Прикамья выберут в следующем году

Главу Кунгурского муниципального округа изберут летом 2021 г. Об этом в интервью газете "Искра Кунгур" сообщил глава Кунгурского района Сергей Ковалев.

Он заявил, что весь 2021 г. будет переходным периодом - все муниципалитеты будут жить по бюджетам, сформированным в 2020 г. В 2022 г. будет сформирован единый бюджет уже для объединенной территории.

"Сроки примерно такие: в ноябре выйдет закон Пермского края о реорганизации муниципалитетов, в декабре вступит в силу. Затем будет принято решение об избрании думы Кунгурского муниципального округа. Скорее всего, выборы состоятся в марте 2021 г. С момента избрания нового представительного органа - Думы Кунгурского муниципального округа - предыдущие (Советы депутатов поселений, Земское собрание и городская дума) прекращают свою работу. Избранные депутаты новой (объединенной) думы назначат конкурс по отбору кандидатур на должность главы округа. На проведение конкурса обычно требуется порядка трех месяцев, поэтому, возможно, в июле 2021 г. будет выбран глава объединённой территории", - заявил он.

Как сообщало Накануне.RU, 5 ноября стало известно, что депутаты думы Кунгура приняли решение об объединении с районом. Решение принято единогласно. Ранее по итогам публичных слушаний в сельских поселениях Кунгурского района и райцентре жители поддержали объединение. Законом Пермского края будет создан Кунгурский муниципальный округ. Сейчас в думах Кунгура и Кунгурского района - по 21 депутату. После завершения процедуры объединения депутатами новой территории станут 25 человек.