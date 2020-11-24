Кунгур может получить федеральные деньги на реконструкцию туристических объектов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с депутатом Госдумы от региона Дмитрием Скривановым. Они обсудили проекты, которые требуют федерального финансирования. В частности, речь шла о Кунгуре, сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.

По словам Махонина, для реализации инвестиционных проектов региону необходима федеральная поддержка.

"Приоритетными являются юбилей Перми, включение региональных объектов в национальные проекты, а также выход края на облигационный рынок для получения более дешевых займов в условиях снижения доходной части бюджета", - сказал губернатор.

Глава региона и депутат обсудили реконструкцию трассы Пермь — Екатеринбург и инвестиции в туристическую инфраструктуру Пермского края и чайной столицы России — Кунгура. Дмитрий Скриванов уточнил, что Кунгур является "туристической жемчужиной Пермского края".

"В городе сохранилось более 100 памятников градостроительства и архитектуры регионального и федерального значения. Это и церкви, и купеческие дома. Многие из них требуют реставрации", - отметил Дмитрий Скриванов.

Стороны договорились, что если Дмитрия Скриванова в следующем году поддержат жители региона и партия, то он продолжит работу в парламенте по важным для Пермского края направлениям.