В деле о гибели замглавы Новоуральска появился подозреваемый

В деле о гибели замглавы ЗАТО Новоуральск Михаила Черницкого появился подозреваемый. Против него возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, чиновника случайно застрелили на охоте: пуля, выпущенная приятелем Черницкого из ружья, попала высокопоставленному сотруднику мэрии в ногу. Мужчина скончался до приезда врачей.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, дело возбуждено в отношении 41-летнего жителя Екатеринбурга: ему вменяется часть 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"В ночь на 28 ноября подозреваемый, находясь в составе группы охотников в лесном массиве Алапаевского района, вследствие неосторожного обращения с карабином "Вепрь-308 Супер" произвел неприцельный выстрел, в результате которого получил огнестрельное ранение бедра 58-летний мужчина, также находившийся в составе этой группы охотников", - сообщили в СКР.

После случившегося участники охоты оказали помощь пострадавшему и вызвали "скорую помощь", однако еще до прибытия медиков, в результате массивной кровопотери, раненый скончался. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы. Также проводятся допросы участников охоты.