До раненого замглавы уральского города не доехали врачи

Стали известны подробности гибели замглавы ЗАТО Новоуральск Михаила Черницкого.

Как и сообщалось ранее, чиновника случайно застрелили на охоте.

Как стало известно, пуля, выпущенная приятелем Черницкого из охотничьего ружья, попала высокопоставленному сотруднику мэрии в ногу. Об этом пишет Baza.

Охотники сразу вызвали врачей на место происшествия, но, так и не дождавшись скорую, спустя 20 минут, сами повезли его в ближайший посёлок. Там, стоя на улице, они продолжали ждать медиков около 15 минут. Но Черницкий умер ещё до их приезда.