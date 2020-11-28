28 Ноября 2020
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Происшествия Свердловская область
Михаил Черницкий (2020) | Фото: ngo44.ru

До раненого замглавы уральского города не доехали врачи

Стали известны подробности гибели замглавы ЗАТО Новоуральск Михаила Черницкого.

Как и сообщалось ранее, чиновника случайно застрелили на охоте.

Как стало известно, пуля, выпущенная приятелем Черницкого из охотничьего ружья, попала высокопоставленному сотруднику мэрии в ногу. Об этом пишет Baza.

Охотники сразу вызвали врачей на место происшествия, но, так и не дождавшись скорую, спустя 20 минут, сами повезли его в ближайший посёлок. Там, стоя на улице, они продолжали ждать медиков около 15 минут. Но Черницкий умер ещё до их приезда.

оружие, лицензия на оружие, ружье(2020)|Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

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До раненого замглавы уральского города не доехали врачи

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Теги: Михаил Черницкий, Новоуральск



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