Суд вынес приговор по делу о гибели на охоте замглавы Новоуральска

Суд вынес приговор по уголовному делу о гибели на охоте заместителя главы Новоуральска Михаила Черницкого. Его убийцу не стали отправлять в колонию.

Напомним, 42-летний житель Березовского обвинялся в причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла в конце ноября 2020 года: обвиняемый вместе с тремя приятелями отправился поохотиться в лесу Алапаевска. В руках у него был карабин и неосторожный мужчина случайно нажал на спусковой крючок, не убедившись в отсутствии патрона в патроннике.

В итоге он попал в вице-мэра Новоуральска Черницкого, которому пуля угодила в бедро. Несмотря на оказанную ему помощь, чиновник умер.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу были проведены судебно-медицинские, баллистические, биологические, медико-криминалистические и биологические судебные экспертизы. Также проводились осмотры мест происшествия и предметов, допросы свидетелей и обвиняемого, проверка его показаний на месте.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, компания друзей в тот роковой день намеревалась поохотиться на косулю в лесу.

"Когда произошла трагедия, раненого мужчину доставили в один из частных домов, куда вызвали бригаду "скорой помощи". Вероятно, кровопотеря была очень большой, раненый скончался до приезда "неотложки". Сотрудники полиции подозреваемого задержали, все необходимые для следствия важные вещдоки были обнаружены и изъяты: помимо оружия, это, в том числе, два снаряженных магазина к "стволу" калибра 7,62. Друзья были официальными охотниками, имели разрешение на ношение и хранение оружия, а охоту на парнокопытное животное производили по лицензии. Собранные по данному ЧП материалы представители МВД сразу же передали для принятия процессуального решения в региональный СКР", - отметил полковник Горелых.

Приговором суда стрелку назначено полтора года ограничения свободы. Кроме этого, с него взыскано 2,3 млн рублей в счет компенсации морального вреда родственникам погибшего чиновника.