На Урале застрелили замглавы города атомщиков

Заммэра закрытого города Новоуральск Михаил Черницкий был застрелен сегодня ночью. По словам представителей СКР, уже найдено оружие, из которого был убит чиновник.

Причины трагедии пока не сообщаются, однако известно, что уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности", то есть речь о заказном или намеренном преступлении пока не идёт, пишет Baza.

По одной из версий, замглавы города был случайно застрелен во время охоты.

Михаил Владимирович Черницкий родился 22 июля 1962 года в Свердловске. Образование высшее – с отличием закончил Уральский государственный университет им.А.М.Горького по специальности "Физик-преподаватель". Кандидат физико-математических наук. Имеет богатый опыт управленческой работы на разных должностях в Екатеринбурге и других городах Свердловской области. До назначения в администрацию Новоуральска, в частности, трудился заместителем начальника управления Свердловского отделения № 7003 ПАО "Сбербанк". На пост замглавы Новоуральска был назначен в августе 2019 года.

Был женат, имел четверо детей, трое внуков.