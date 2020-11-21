21 Ноября 2020
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Спорт В России
Спартак, Динамо, матч, Александр Кокорин (2020) | Фото: twitter.com/fcdynamo

"Спартак" и "Динамо" не выявили победителя в московском дерби

В субботу вечером в рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги встречались московские "Спартак" и "Динамо". Дерби столичных команд завершилось вничью.

В первом тайме забитых голов не случилось, хотя опасные моменты были у обоих соперников. Во второй половине игра также шла на встречных курсах, пока на 79-й минуте Дмитрий Скопинцев красивым дальним ударом не вывел динамовцев вперед.

"Спартак" отыгрался уже через шесть минут: Роман Зобнин добил мяч в ворота после спасения голкипера Антона Шунина. Больше команды отличиться не сумели.

Спартак, Динамо, матч, Роман Зобнин(2020)|Фото: twitter.com/fcsm_official

"Красно-белые" набрали 29 очков и остались на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" занимает четвертую строчку с 27 баллами.

В следующем туре динамовцы отправятся в гости к "Ростову". "Спартак" на своем поле примет волоградский "Ротор".

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"Спартак" и "Динамо" не выявили победителя в московском дерби

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Теги: Спартак, Динамо, матч, дерби, ничья



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