"Спартак" и "Динамо" не выявили победителя в московском дерби

В субботу вечером в рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги встречались московские "Спартак" и "Динамо". Дерби столичных команд завершилось вничью.

В первом тайме забитых голов не случилось, хотя опасные моменты были у обоих соперников. Во второй половине игра также шла на встречных курсах, пока на 79-й минуте Дмитрий Скопинцев красивым дальним ударом не вывел динамовцев вперед.

"Спартак" отыгрался уже через шесть минут: Роман Зобнин добил мяч в ворота после спасения голкипера Антона Шунина. Больше команды отличиться не сумели.

"Красно-белые" набрали 29 очков и остались на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" занимает четвертую строчку с 27 баллами.

В следующем туре динамовцы отправятся в гости к "Ростову". "Спартак" на своем поле примет волоградский "Ротор".