Глава Мордовии подал в отставку

Глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отставке. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Работать главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами, - говорится в обращении Волкова. - Но время идет. Нужно давать дорогу молодым".

Волков возглавлял Мордовию с мая 2012 года, после отставки главы республики Николая Меркушкина (переведенного на работу в Самарскую область).