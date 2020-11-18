В ЦИКе заявили о сращивании в Петербурге избиркома и исполнительной власти

В Центральной избирательной комиссии очередное заседание вновь началось критикой избирательной комиссии Санкт-Петербурга. На прошлой неделе в отставку вроде как был отправлен ее глава Виктор Миненко (или сам ушел – не до конца ясно), но в ЦИКе заявили, что еще не давали такого распоряжения (но с удовольствием его дадут).

Так, заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что "недостатки в работе горизбиркома носят системный характер на протяжении многих лет".

Он напомнил, что в 2014 году на муниципальных выборах в регистрации было отказано каждому четвертому кандидату, в 2019 году отказано 20% кандидатов.

"Один из источников проблем - существование в системе избирательных комиссий более 100 муниципальных избиркомов. Эти комиссии формируются при активном участии исполнительной власти, заинтересованность которых в результатах выборов не может не проявляться", - заявил Булаев.