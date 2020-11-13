13 Ноября 2020
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Политика В России Санкт-Петербург Москва
(2019) | Фото: cikrf.ru

В ЦИКе заявили, что не в курсе отставки главы избиркома Санкт-Петербурга

Странная ситуация сложилась с отставкой главой санкт-петербургского избиркома Виктора Миненко. Накануне СМИ сообщили, что он ушел в отставку: соответствующее заявление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (он же, кстати, накануне наградил Миненко орденом).

Пока точно не известно, написал ли Миненко заявление по собственному желанию или его отставка была инициирована Смольным. Но в Центральной избирательной комиссии от этом ничего не знают, готовы инициировать отставку и, видимо, сильно злятся на происходящие за их спиной изменения.

Так, на заседании ЦИК в пятницу зампред комиссии Николай Булаев заявил: "В ЦИК России пока нет ни одного документа, подтверждающего сообщения СМИ о выходе из состава Санкт-Петербургской избирательной комиссии ее председателя Виктора Миненко. Нет ни решения комиссии, ни документа из правительства Санкт-Петербурга, который подтверждал бы факт освобождения Виктора Миненко от должности".

Булаев пригрозил Санкт-Петербургу: "Напоминаю нам всем, в том числе и коллегам в Санкт-Петербурге, что если события, которые описываются в СМИ, имеют место, решение о кандидатуре на должность председателя горизбиркома принимает ЦИК России. Мы своими полномочиями воспользуемся, и для этого нам не надо испрашивать ни у кого разрешения".

Напомним, ЦИК и его председатель Элла Памфилова в частности уже не раз критиковали работу питерского избиркома. Памфилова призывала городскую комиссию подать в отставку, грозила судом, рассказывала о "вопиющих нарушениях" и коррупции в комиссии.

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В ЦИКе заявили, что не в курсе отставки главы избиркома Санкт-Петербурга

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Теги: виктор миненко, цик, николай булаев, санкт-петербург, отставка



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