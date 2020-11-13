Снят с должности глава избиркома Санкт-Петербурга

Освобожден от должности глава Горизбиркома Виктор Миненко.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. При этом 11 ноября Миненко получил орден Почета, выписанный ему российским президентом Владимиром Путиным, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, в сентябре Центральная избирательная комиссия России признала неудовлетворительной работу Санкт-Петербургского избиркома, выразила недоверие ее главе Виктору Миненко. Городской комиссии было предложено в полном составе уйти в отставку.

В первый раз Памфилова публично раскритиковала городскую комиссию и работу Миненко еще в мае.