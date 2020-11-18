18 Ноября 2020
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Политика В России
дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru

Законопроект о дистанционном обучении противоречит санитарным нормам - зампредкомитета Госдумы по образованию

Законопроект о дистанционном обучении, который сегодня могут принять в первом чтении, не учитывает тот факт, что дистанционное обучение "идет вразрез с санитарными правилами и нормами, согласно которым ученику нельзя проводить перед экранами гаджетов более пяти часов в неделю". Об этом заявила зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.
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Она отметила, что почти все регионы проект при этом поддержали.

Как уже сообщало Накануне.RU, в законопроекте, по словам первого зампреда комитета Олега Смолина, нет ничего про СанПиНы, а точнее, про приведение дистанционного образования в соответствие с ними.

Недавно в открытом письме президенту, главе Правительства и спикерам обеих палат парламента участники конференции "Концепция возрождения образования и науки в России" призвали создать экспертную комиссию для разработки специального СанПиНа для всех современных низкоинтенсивных источников электромагнитного излучения, таких как Wi-Fi. Потому что дети на дистанционном режиме подвергаются огромным дозам излучения, влияние которых на детский организм еще не изучено. Пренебрежение этим вопросом подпадает под статью 237 УК РФ "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей". В частности, гигиенические нормативы цифрового и дистанционного обучения делают практически невозможным дистанционно-цифровой режим, но они игнорируются.

Московские родители также требуют от властей проведения полноценного исследования влияния системы дистанционного обучения на физическое и психическое здоровье детей и подростков и обнародования результатов.

Недавно директор НМИЦ здоровья детей Минздрав Владислав Кучма был уволен после обнародования результатов исследований того вреда, которое наносит детям цифровизация образования.

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Законопроект о дистанционном обучении противоречит санитарным нормам - зампредкомитета Госдумы по образованию

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Теги: образование, дистанционное образование, санпин



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