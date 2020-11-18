Законопроект о дистанционном обучении противоречит санитарным нормам - зампредкомитета Госдумы по образованию

Законопроект о дистанционном обучении, который сегодня могут принять в первом чтении, не учитывает тот факт, что дистанционное обучение "идет вразрез с санитарными правилами и нормами, согласно которым ученику нельзя проводить перед экранами гаджетов более пяти часов в неделю". Об этом заявила зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

Она отметила, что почти все регионы проект при этом поддержали.

Как уже сообщало Накануне.RU, в законопроекте, по словам первого зампреда комитета Олега Смолина, нет ничего про СанПиНы, а точнее, про приведение дистанционного образования в соответствие с ними.

Недавно в открытом письме президенту, главе Правительства и спикерам обеих палат парламента участники конференции "Концепция возрождения образования и науки в России" призвали создать экспертную комиссию для разработки специального СанПиНа для всех современных низкоинтенсивных источников электромагнитного излучения, таких как Wi-Fi. Потому что дети на дистанционном режиме подвергаются огромным дозам излучения , влияние которых на детский организм еще не изучено. Пренебрежение этим вопросом подпадает под статью 237 УК РФ "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей". В частности, гигиенические нормативы цифрового и дистанционного обучения делают практически невозможным дистанционно-цифровой режим, но они игнорируются.

Московские родители также требуют от властей проведения полноценного исследования влияния системы дистанционного обучения на физическое и психическое здоровье детей и подростков и обнародования результатов.

Недавно директор НМИЦ здоровья детей Минздрав Владислав Кучма был уволен после обнародования результатов исследований того вреда, которое наносит детям цифровизация образования.