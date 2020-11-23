Эксперт назвал дистанционку "паллиативным видом обучения" в условиях цифрового неравенства

23 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Эксперт назвал дистанционку "паллиативным видом обучения" в условиях цифрового неравенства

В условиях цифрового неравенства в России дистанционка становится "паллиативным видом обучения". Но все же это лучше, чем ничего, меньшее из зол считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
Читайте также:

"Качество дистанционного обучения сейчас почти всегда ниже, чем аудиторное. 93% родителей с этим согласны, чего не скажешь о 21% детей. Почему качество ниже? Потому что в Росси далеко не каждая семья имеет компьютер, а если и есть он в семье, то почти всегда один. А если детей в семье двое и оба родителя на удаленной работе? Примерно половина сельских школ не имеет доступа к ШПД. Мы еще не раз увидим детей, забирающихся на березы, чтобы учиться", - отметил эксперт на пресс-конференции в НСН.

Смолин сослался на мнение психологов, которые отмечают, что для детей с сильной мотивацией почти нет разницы в дистанционном и очном обучении, но вот для детей со слабой мотивацией качество очень снижается.

Парламентарий вспомнил, что у государства есть Фонд национального благосостояния, в котором имеются деньги на ликвидацию цифрового неравенства прямо сейчас (хотя Минцифры и Минпросвещения это следовало бы сделать в летние каникулы), но никто ничего не делает.

"На месте мэра Москвы или губернатора Новосибирской области (там младшая школа учится в обычном режиме, 6-10 классы – дистанционно, выпускники – снова очно) я бы, возможно, принял такое же решение. Выбор-то небогат. Есть вариант вернуть всех на очку – это опасно. Выгнать всех на каникулы – плохо. Третий вариант – существующий. Это, возможно, меньшее из всех зол. Паллиативное обучение", - отмечает эксперт.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Эксперт назвал дистанционку "паллиативным видом обучения" в условиях цифрового неравенства

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дистанционка, олег смолин, качество обучения, цифровое неравенство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.11.2020 16:07 Мск Дума на этой неделе попробует со второй попытки принять законопроект о дистанционном обучении

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети