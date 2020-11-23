Эксперт назвал дистанционку "паллиативным видом обучения" в условиях цифрового неравенства

В условиях цифрового неравенства в России дистанционка становится "паллиативным видом обучения". Но все же это лучше, чем ничего, меньшее из зол считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

"Качество дистанционного обучения сейчас почти всегда ниже, чем аудиторное. 93% родителей с этим согласны, чего не скажешь о 21% детей. Почему качество ниже? Потому что в Росси далеко не каждая семья имеет компьютер, а если и есть он в семье, то почти всегда один. А если детей в семье двое и оба родителя на удаленной работе? Примерно половина сельских школ не имеет доступа к ШПД. Мы еще не раз увидим детей, забирающихся на березы, чтобы учиться", - отметил эксперт на пресс-конференции в НСН.

Смолин сослался на мнение психологов, которые отмечают, что для детей с сильной мотивацией почти нет разницы в дистанционном и очном обучении, но вот для детей со слабой мотивацией качество очень снижается.

Парламентарий вспомнил, что у государства есть Фонд национального благосостояния, в котором имеются деньги на ликвидацию цифрового неравенства прямо сейчас (хотя Минцифры и Минпросвещения это следовало бы сделать в летние каникулы), но никто ничего не делает.

"На месте мэра Москвы или губернатора Новосибирской области (там младшая школа учится в обычном режиме, 6-10 классы – дистанционно, выпускники – снова очно) я бы, возможно, принял такое же решение. Выбор-то небогат. Есть вариант вернуть всех на очку – это опасно. Выгнать всех на каникулы – плохо. Третий вариант – существующий. Это, возможно, меньшее из всех зол. Паллиативное обучение", - отмечает эксперт.