23 Ноября 2020
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книжка, учебник, дистанционное обучение (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Дума на этой неделе попробует со второй попытки принять законопроект о дистанционном обучении

Госдума на этой неделе может попробовать со второй попытки принять законопроект группы сенаторов, посвященный дистанционному обучению, рассказал первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке ГД РФ Олег Смолин.

"Сейчас никакой дистанционной формы обучения юридически не существует. Есть обучение на дому с использованием дистанционных технологий, но не более. То, что предлагается сейчас – это типичный для Госдумы последнего времени законопроект, который просто перераспределяет полномочия между ведомствами – Минпросвещения, Рособрнадзором и Минобрнауки", - отметил эксперт на пресс-конференции в НСН.

Смолин отметил, что депутаты получают массу обращений от родителей, которые требуют не принимать этот закон. Хотя в проекте документа нет ничего, что могло бы даже потенциально привести к полному переходу на дистанционку, "родители просто не верят ни президенту, ни министру просвещения, ни депутату".

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Дума на этой неделе попробует со второй попытки принять законопроект о дистанционном обучении

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Теги: госдума, дистанционное обучение, олег смолин



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Ранее 23.11.2020 16:27 Мск Эксперт назвал дистанционку "паллиативным видом обучения" в условиях цифрового неравенства

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