Комитет Госдумы по образованию рекомендовал к принятию закон о дистанционном обучении

Комитет Госдумы по образованию и науки сегодня под председательством Геннадия Онищенко рекомендовал к принятию законопроект о дистанционном образовании.

Концепция закона предусматривает, что регламентировать дистанционку в российских школах, ссузах и вузах будут совместно Минпросвещения и Минобрнауки.

Интересно, что в Госдуму представили документ, в котором, по словам первого зампреда комитета Олега Смолина, нет ничего про СанПиНы, а точнее про приведение дистанционного образования в соответствие с ними. А это, в общем-то, один из ключевых моментов, за которые критикуют нынешнюю ситуацию с дистанционкой: никакие правила не предусматривают нахождение ребенка перед монитором в течение пяти часов и другие моменты, неожиданно ставшие реальностью.

Замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев попытался оправдаться, мол, порядок дистанционного обучения утвержден еще "объединенным" Министерством образования, но другие участники обсуждения явно этим не удовлетворились – нынешнюю ситуацию едва ли мог кто-то предвидеть и четко описать, так что существующие "правила", мягко говоря, надо уточнять.

Председатель профильного комитета Совета Федерации Лилия Гумерова отметила: "Настало время признаться, что дистанционное образование – оно есть. И надо его отрегулировать".

Смолин попытался бороться с клише, навязываемым Минпросвещения и Рособрнадзором по поводу того, что при переходе на дистанционку качество образования не снижается. "В качестве аргумента приводят ЕГЭ, мол, его результаты в этом году не отличаются от прошлогодних. Но это кардинально не верно. ЕГЭ – это не образование, а лишь срез представлений по крайне узкому спектру", - отметил парламентарий. Кстати, Минпросвещения и Рособрнадзор до сих пор не представили результаты всероссийских проверочных работ, по которым они и собирались оценить падение качества образования и знаний на дистанционке. Их обещают озвучить к декабрю.

Первый зампред комитета Геннадий Онищенко заметил, что у "Минпросвещения всегда пораженческая позиция, ведомство всегда оправдывается и не работает с родителями и учителями", а из-за отсутствия информации "рождаются всякие небылицы". Все участники обсуждения сошлись на том, что миф о полном переходе на дистанционку нужно развенчивать, и заниматься этим надо Минпросвещению.

В первом чтении законопроект планируется рассмотреть 18 ноября, ко второму чтению будут готовиться поправки.