Под Калининградом автомобиль влетел в толпу людей. Восемь человек госпитализированы

В поселке Холмогоровка по Калининградом внедорожник въехал в толпу людей. Серьезно пострадали восемь человек.

Как сообщили в пресс-службе областного управления СК России, водитель совершил наезд случайно.

Со слов очевидцев и самого виновника трагедии, 79-летний мужчина перепутал педали и допустил наезд на граждан. По предварительным данным, несовершеннолетних среди пострадавших нет. Количество пострадавших уточняется.

На месте работают сотрудники СКР, ведется доследственная проверка.