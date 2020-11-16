Еще один горячий источник: с крыши многоэтажки в Тюмени льется кипяток

В Тюмени с крыши многоэтажного дома льется кипяток. Видеозапись опубликовала жительница дома в группе "ЧС Тюмень" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"На улице Воровского с крыши дома льется кипяток (на задний двор). Через задний двор ходят дети и хозяева собак", - сообщила автор поста.

В комментариях интернет-пользователи шутят про новый термальный источник: "Это в этот термальный источник инвесторы вложились?", "Еще один горячий источник", - пишут пользователи.

В комментариях также отметились представители тюменской администрации. ОНи посоветовали жильцам дома обратиться в управляющую компанию.