16 Ноября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
кипяток, крыша (2020) | Фото: vk.com/incident_tmn

Еще один горячий источник: с крыши многоэтажки в Тюмени льется кипяток

В Тюмени с крыши многоэтажного дома льется кипяток. Видеозапись опубликовала жительница дома в группе "ЧС Тюмень" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"На улице Воровского с крыши дома льется кипяток (на задний двор). Через задний двор ходят дети и хозяева собак", - сообщила автор поста.

В комментариях интернет-пользователи шутят про новый термальный источник: "Это в этот термальный источник инвесторы вложились?", "Еще один горячий источник", - пишут пользователи.

В комментариях также отметились представители тюменской администрации. ОНи посоветовали жильцам дома обратиться в управляющую компанию.

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Еще один горячий источник: с крыши многоэтажки в Тюмени льется кипяток

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Теги: многоэтажка, кипяток, крыша



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