В Свердловской области будут развивать промышленный туризм: подписано соглашение

Сегодня, 13 ноября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и заместитель директора Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова в режиме видеоконференцсвязи подписали соглашение о развитии промышленного туризма на территории Среднего Урала.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, подписание прошло в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", организованном АСИ и Фондом Росконгресс, который проходит в эти дни в Москве. Куйвашев отметил, что развитие промышленного туризма для такого мощного индустриального региона как Свердловская область – процесс закономерный и логичный.

"Уже несколько лет мы продвигаем это направление, предлагая жителям и гостям региона посетить исторические объекты горнозаводского Урала и действующие предприятия. У промышленного туризма есть и еще одна сверхзадача – быть для молодежи проводником в мир производства, знакомить с разными профессиями. У детей и подростков горят глаза, когда они приходят на экскурсии и видят сложное оборудование, станки с программным управлением, автоматизированные системы.

Именно с этого начинается уважение к труду, интерес к рабочим и инженерным специальностям. Считаю, что подписание соглашения с Агентством стратегических инициатив позволит нам вывести развитие промышленного туризма на новый уровень", - выразил уверенность губернатор.

Он добавил, что в настоящее время особый интерес вызывают комбинированные экскурсионные туры, где туристы могут увидеть процесс выплавки меди, познакомиться с особенностями добычи золота, прокатиться на самой протяженной в Европе Алапаевской узкоколейной железной дороге. Высок спрос на экскурсии в Невьянскую наклонную башню, Ирбитский мотоциклетный завод, Сысертский фарфоровый завод, также на посещение современных металлургических и машиностроительных производств.

В свою очередь, Ольга Захарова отметила, что Средний Урал обладает потенциалом для дальнейшего развития промышленного туризма.

"В Березовском можно спуститься в шахту на глубину 300 метров и ощутить себя человеком, который добывает золото, это очень интересный опыт. Еще у вас есть колокольный завод в Каменске-Уральском, и, если ударить там в колокол и загадать желание, оно обязательно сбудется. Поэтому к вам люди будут ехать за исполнением желаний, особенно под Новый год", - заявила она.

Напомним, Агентство стратегических инициатив разработало методологию развития промышленного туризма для российских регионов. Подписанный документ направлен на применение методических рекомендаций для создания в Свердловской области новых туристических региональных и межрегиональных маршрутов, производственных экскурсий и экспертизу существующих.