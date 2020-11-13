Если нельзя победить – надо возглавить: Роскомнадзор завел официальный канал в Telegram

Не прошло и года (а всего шесть месяцев) с момента разблокировки популярного мессенджера, как Роскомнадзор завел telegram-канал. В мессенджере, который еще в июне этого года ведомство практически безуспешно пыталось блокировать и всячески препятствовало появлению в нем официальных каналов. Всего борьба РКН и Telegram продолжалась около двух лет.

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Сегодня в твиттере Роскомнадзора появилась такая запись: "Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность".

Всего за несколько десятков минут на канал подписалось более тысячи пользователей.

В telegram-канале ведомства возможности комментирования пока нет (хотя теперь это подключаемая опция), зато в твиттере пользователи отрываются по полной: "Будет удобнее, если вы закроетесь", - пишет один из пользователей; "Такого даже у Пелевина не было :) Огонь!" – отмечает другой подписчик.