Роскомнадзор предостерег российские СМИ от работы с платформой YouTube

Роскомнадзор предостерег российские СМИ от работы с YouTube. Вместо этого регулятор рекомендует размещать видеоматериалы на платформах отечественных интернет-компаний.

"Участились случаи применения администрацией видеохостинга Youtube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов. Это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

В РКН считают, что прессе стоит обратить внимание на платформы отечественных компаний, "обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента (CDN)".

Стоит отметить, что у Роскомнадзора довольно сложные отношения с YouTube и другими иностранными (в основном американскими) платформами. Точнее, отношений никаких нет – иностранные компании просто игнорируют запреты, обязательства и даже штрафы Роскомнадзора. Он, в свою очередь, не спешит накладывать такой вид санкций как блокировка, тогда как за аналогичные проступки российских компаний часто следуют серьезные наказания.