Бизнес не остался без поддержки: в Югре подводят итоги года

Новая коронавирусная инфекция стала главным вызовом как для региональной экономики, так и для общественных отношений. Такое заявление сделала губернатор Югры Наталья Комарова, выступая с отчетом об итогах работы за текущий год перед окружным правительством. В ближайшее время отчет будет утвержден думой Ханты-Мансийского автономного округа.

Согласно документу (имеется в распоряжении Накануне.RU), серьезным испытанием для автономного округа стал рост безработицы. Долгое время этот показатель оставался одним из самых низких в стране. Но в этом году рынок труда Югры характеризуется увеличением числа граждан, обратившихся в службы занятости, в 1,5 раза по сравнению с 2019 г. Количество официально зарегистрированных безработных выросло в восемь раз. На одну вакансию, заявленную работодателем, претендуют два незанятых гражданина.

На показатели повлияли "ковидные" ограничения. В августе, когда некоторым отраслям бизнеса было разрешено возобновить работу, стабилизировалось и число безработных. Сейчас, по данным департамента труда и занятости Югры, работы не имеют 28,9 тыс. человек.

Чтобы преодолеть напряженную ситуацию с безработицей в регионе, губернатор Югры Наталья Комарова поручила специалистам сделать упор на создание временных рабочих мест. Для поддержки временной занятости организуются общественные, временные работы, профессиональное обучение. По решению правительства, сумма компенсации для таких работодателей были увеличены. Если раньше она составляла от восьми до 12 тыс. руб., то сейчас - около 21 тыс. руб. на каждого работника. Эти меры поддержки будут действовать и в следующем году. А к концу 2021 г. власти округа рассчитывают выйти на докризисный уровень безработицы. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости Валерий Беспояско.

"Президент поставил задачу: к концу 2021 года выйти на предкризисные цифры по уровню безработицы - 5%. У нас она и была ниже, наша задача - вернуться на уровень ниже 3%. Для этого будет предприниматься ряд экономических мер. Наша задача - продолжать поддерживать временную занятость, переквалифицировать, обучить людей, которые стоят у нас на учете, чтобы они имели возможность выйти на новые профессии", - заявил он журналистам.

В непростых кризисных условиях ставка властей Югры сделана и на обеспечение финансовой устойчивости региона. На сегодняшний день в автономном округе успешно реализуется 52 региональных проекта в рамках 11 нацпроектов. На эти цели из бюджета выделено более 34 млрд руб. Среднедушевые доходы населения и уровень средней заработной платы превысили среднероссийские показатели в 1,5 и 1,6 раза соответственно. Кроме того, одним из критериев эффективной оценки работы команды Комаровой можно назвать сохранение положительной динамики естественного прироста населения. Автономный округ занял шестое место в России по коэффициенту естественного прироста и 10-е – по коэффициенту рождаемости.

По мнению российского политолога, гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрия Орлова, отчет губернатора Югры Натальи Комаровой демонстрирует, что несмотря на распространение коронавирусной инфекции и введенные ограничения, автономный округ способен следовать выбранным ориентирам и обеспечивать стабильность развития. В октябрьском рейтинге влияния российских губернаторов Наталя Комарова занимает восьмое место и входит в число наиболее влиятельных глав субъектов по версии АПЭК.

"Укрепление позиций Комаровой происходит на фоне в целом адекватной политики властей Югры по сдерживанию распространения коронавируса и стимулированию экономического развития региона", - заявил Дмитрий Орлов.

Сохранение экономической стабильности невозможно представить без поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавшего в период коронакризиса. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре бизнесмены получили поддержку трех уровней - федерального, регионального, муниципального.

В общей сложности на помощь бизнесу было выделено более 1,5 млрд руб. Прямую финансовую поддержку получили более 20,5 тыс. субъектов предпринимательства.

По мнению председателя регионального отделения общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Владимира Зиновьева, те меры, которые власти Югры сегодня приняли для того, чтобы поддержать малый и средний бизнес, являются самыми масштабными и эффективными в целом по стране . Как заявил он в беседе с корреспондентом Накануне.RU, власти автономного округа прислушались практически ко всем предложениям бизнеса.

Среди самых востребованных мер эксперт выделяет сниженную ставку по налогу на имущество - с 2% до 0,7%, в некоторых муниципалитетах - вообще до 0,5%. Также было принято постановление о компенсации коммунальных платежей для субъектов малого и среднего предпринимательства, чья деятельность была приостановлена.

"Кроме того, важно, что сейчас деятельность большого сегмента бизнеса (фитнес, общепит) не приостанавливается. Да, ужесточается контроль за соблюдением масочного режима, или, например, фитнесу предлагается увеличить норму квадратных метров на одного посетителя. Но заведения не закрываются. Это те меры, которые позволят бизнесу пережить ситуацию. Все понимают, что работа малого и среднего бизнеса - это не столько поступления в бюджет, сколько социальная ответственность и десятки тысяч рабочих мест", - отметил Владимир Зиновьев.

Количество югорчан, занятых в секторе МСП, благодаря поддержке бизнесменов выросло. Так, на сегодняшний день в округе зарегистрировано 204 компании малого и среднего предпринимательства в сферах образования, социального обслуживания, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, занятости населения. Все они признаны социальными предприятиями.