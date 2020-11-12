Пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» закончатся в середине 2021 года

Пострегистрационные исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", как ожидается, закончатся в мае или июне 2021 года, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"В полном объеме эти испытания завершатся не сегодня, не завтра. В лучшем случае — май-июнь"— сказал он, передает ТАСС.

Ранее Гинцбург сообщил, что исследования "Спутник V" на детях также могут начать летом следующего года.

​​​​​​РФПИ ранее сообщил, что эффективность "Спутника V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%. Также отмечалось, что наблюдение за 10 тыс. вакцинированных среди дополнительных волонтеров вне клинических испытаний (из медиков и других групп риска) подтвердило эффективность вакцины на уровне более 90%.