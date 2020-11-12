Пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» закончатся в середине 2021 года
Пострегистрационные исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", как ожидается, закончатся в мае или июне 2021 года, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"В полном объеме эти испытания завершатся не сегодня, не завтра. В лучшем случае — май-июнь"— сказал он, передает ТАСС.
Ранее Гинцбург сообщил, что исследования "Спутник V" на детях также могут начать летом следующего года.
РФПИ ранее сообщил, что эффективность "Спутника V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%. Также отмечалось, что наблюдение за 10 тыс. вакцинированных среди дополнительных волонтеров вне клинических испытаний (из медиков и других групп риска) подтвердило эффективность вакцины на уровне более 90%.