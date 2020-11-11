Исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях могут начать летом следующего года

Исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях начнут в мае - июне следующего года, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга.

О том, что исследования можно начать с мая-июня он сказал в время заседания Еврейского делового клуба Solomon.help.

​​​​​​РФПИ ранее сообщил, что эффективность "Спутника V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%. Также отмечалось, что наблюдение за 10 тыс. вакцинированных среди дополнительных волонтеров вне клинических испытаний (из медиков и других групп риска) подтвердило эффективность вакцины на уровне более 90%.

Отметим, что ранее стало известно, что тесты на COVID-19 у троих медиков в Алтайском крае, которые одни из первых получили российскую вакцину, показали положительный результат. По предварительным данным, иммунитет у заболевших к моменту встречи с возбудителем коронавируса сформироваться не успел.