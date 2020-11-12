Массовая вакцинация "Спутником V" может начаться в январе-феврале

Вакцинация российской вакциной "Спутник V" для всех граждан вне зависимости от их профессии может начаться в январе-феврале следующего года, сообщил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, это произойдет, когда объем производства препарата будет достигать 5-6 млн доз в месяц.

Ранее Гинцбург сообщил, что пострегистрационные исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", как ожидается, закончатся в мае или июне 2021 года.

Эффективность "Спутника V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%. Также отмечалось, что наблюдение за 10 тыс. вакцинированных среди дополнительных волонтеров вне клинических испытаний (из медиков и других групп риска) подтвердило эффективность вакцины на уровне более 90%.