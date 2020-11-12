12 Ноября 2020
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Общество В России
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Массовая вакцинация "Спутником V" может начаться в январе-феврале

Вакцинация российской вакциной "Спутник V" для всех граждан вне зависимости от их профессии может начаться в январе-феврале следующего года, сообщил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, это произойдет, когда объем производства препарата будет достигать 5-6 млн доз в месяц.

Ранее Гинцбург сообщил, что пострегистрационные исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", как ожидается, закончатся в мае или июне 2021 года.

Эффективность "Спутника V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%. Также отмечалось, что наблюдение за 10 тыс. вакцинированных среди дополнительных волонтеров вне клинических испытаний (из медиков и других групп риска) подтвердило эффективность вакцины на уровне более 90%.

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Массовая вакцинация "Спутником V" может начаться в январе-феврале

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Теги: вакцина, коронавирус, вакцинация



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