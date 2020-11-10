Цифровой переворот. Власти могут ввести для людей "машинные рекомендации"

10 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Константин Семин - о выборах в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
робот, робототехника, УВЗ (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

Цифровой переворот. Власти могут ввести для людей "машинные рекомендации"

В рамках экспериментальных правовых режимов, закон о которых недавно тихо был принят, Правительство утвердило перечень применяемых технологий. Речь идет о том, что совсем скоро может быть "по закону" внедрено в нашу повседневную жизнь. Перечень содержит три страницы технологий, но некоторые особенно показательны.
Читайте также:

Так, власти хотят внедрить "машинные рекомендации и поддержку принятия решений", что всего на один шаг отстоит от обязанности подчиняться машинным решениям. Также в области искусственного интеллекта внедряется компьютерное зрение, распознавание и синтез речи, нейроинтерфейсы. По существу, это означает тотальную слежку за гражданами. Другими словами это указано в п. 2, где речь идет о "прослеживаемости данных".

В пояснительной записке к закону так и указано: его целью является "создание правовых условий для ускоренного... внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций", в том числе искусственного интеллекта (ИИ). Объявлять экспериментальный правовой режим могут власти регионов. Одной из сфер цифровизации указано образование ("электронное обучение и дистанционные образовательные технологии"). Отмечается, что ранее экспериментальные правовые режимы касались лишь финансовой сферы. Теперь это распространят на многие области. Мнения граждан никто спрашивать не собирается.

С этим связано и изменение закона об информации, которое 13 октября прошло первое чтение в Госдуме. В нем прямо говорится, что государство планирует дать доступ к базам госданных частникам "на основании, в том числе, концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве". То есть речь идет о продаже персональных данных граждан корпорациям. При этом корпорациям дается право собирать информацию на граждан для любых целей (в тексте законопроекта использовано выражение "иные цели"), на что обратило внимание Правовое управление Госдумы. Оно отметило, что никак не определено, что такое "иные цели" и кто такие "заинтересованные лица".

Напомним, что сам закон запрещает собирать данные на граждан без определенной цели. Но именно это и признал премьер Михаил Мишустин: цифровые платформы создаются для того, чтобы собирать данные на граждан. Причем данными на граждан будут владеть корпорации.

Как писал в конце октября "Коммерсант", корпорации хотят интегрироваться с государственными информационными системами и готовы платить за доступ к данным властей.

"В Минцифры смотрят на инициативу положительно и планируют создать государственную "фабрику данных", с помощью которой бизнес сможет быстро получать доступ к информации", - отмечает издание.

Как сообщало Накануне.RU, власти также хотят отгородиться от народа с помощью ИИ, так что к властям уже будет невозможно обратиться.

Существует еще одна угроза, которая все больше реализуется. Власти постепенно делают ИИ субъектом, что может привести к непредсказуемым последствиям.

России срочно необходим Цифровой кодекс, считает специалист в области искусственного интеллекта и социальных сетей, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов. В нем необходимо прямо прописать, в частности, что принятие решений о человеке искусственным интеллектом в автоматическом режиме (например, штраф, запрет или предписание) недопустимо. Конечное решение всегда должно принимать ответственное лицо. Также необходимо запретить всеобщую слежку камерами с распознаванием лиц, что дает возможность за деньги получить данные о передвижении "заказываемого" человека.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Цифровой переворот. Власти могут ввести для людей "машинные рекомендации"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: цифровизация, экспериментальный правовой режим, персональные данные, искусственный интеллект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

По вашему мнению, Россия в Нагорном Карабахе:

Результаты 19

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети