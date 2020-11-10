Цифровой переворот. Власти могут ввести для людей "машинные рекомендации"

В рамках экспериментальных правовых режимов, закон о которых недавно тихо был принят, Правительство утвердило перечень применяемых технологий. Речь идет о том, что совсем скоро может быть "по закону" внедрено в нашу повседневную жизнь. Перечень содержит три страницы технологий, но некоторые особенно показательны.

Так, власти хотят внедрить "машинные рекомендации и поддержку принятия решений", что всего на один шаг отстоит от обязанности подчиняться машинным решениям. Также в области искусственного интеллекта внедряется компьютерное зрение, распознавание и синтез речи, нейроинтерфейсы. По существу, это означает тотальную слежку за гражданами. Другими словами это указано в п. 2, где речь идет о "прослеживаемости данных".

В пояснительной записке к закону так и указано: его целью является "создание правовых условий для ускоренного... внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций", в том числе искусственного интеллекта (ИИ). Объявлять экспериментальный правовой режим могут власти регионов. Одной из сфер цифровизации указано образование ("электронное обучение и дистанционные образовательные технологии"). Отмечается, что ранее экспериментальные правовые режимы касались лишь финансовой сферы. Теперь это распространят на многие области. Мнения граждан никто спрашивать не собирается.

С этим связано и изменение закона об информации, которое 13 октября прошло первое чтение в Госдуме. В нем прямо говорится, что государство планирует дать доступ к базам госданных частникам "на основании, в том числе, концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве". То есть речь идет о продаже персональных данных граждан корпорациям . При этом корпорациям дается право собирать информацию на граждан для любых целей (в тексте законопроекта использовано выражение "иные цели"), на что обратило внимание Правовое управление Госдумы. Оно отметило, что никак не определено, что такое "иные цели" и кто такие "заинтересованные лица".

Напомним, что сам закон запрещает собирать данные на граждан без определенной цели. Но именно это и признал премьер Михаил Мишустин: цифровые платформы создаются для того, чтобы собирать данные на граждан. Причем данными на граждан будут владеть корпорации.

Как писал в конце октября "Коммерсант", корпорации хотят интегрироваться с государственными информационными системами и готовы платить за доступ к данным властей.

"В Минцифры смотрят на инициативу положительно и планируют создать государственную "фабрику данных", с помощью которой бизнес сможет быстро получать доступ к информации", - отмечает издание.

Как сообщало Накануне.RU, власти также хотят отгородиться от народа с помощью ИИ, так что к властям уже будет невозможно обратиться.

Существует еще одна угроза, которая все больше реализуется. Власти постепенно делают ИИ субъектом, что может привести к непредсказуемым последствиям.

России срочно необходим Цифровой кодекс, считает специалист в области искусственного интеллекта и социальных сетей, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов. В нем необходимо прямо прописать, в частности, что принятие решений о человеке искусственным интеллектом в автоматическом режиме (например, штраф, запрет или предписание) недопустимо. Конечное решение всегда должно принимать ответственное лицо. Также необходимо запретить всеобщую слежку камерами с распознаванием лиц, что дает возможность за деньги получить данные о передвижении "заказываемого" человека.