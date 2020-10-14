14 Октября 2020
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Образование В России
Коллаж, цифровизация, цифровая экономика (2020) | Фото: Накануне.RU

В Минпросвете поддержали всеобщую слежку за детьми в школе

Пресс-секретарь Минпросвета Сергей Шатунов на радио "Вести ФМ" назвал всех противников цифровизации образования "сектантами", которые "залезли в берлогу". И поддержал цифровую слежку за школьниками.
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Речь в передаче "Стратегия" шла о переделке образования. Шатунов заявил, что все это делается, чтобы "не стоять в стороне", "чтобы у детей был интернет, средства связи, компьютеры, программы, которые бы помогали им". Ведь "ребенок из школы попадает в мир обычный, а там есть широкополосный интернет, там есть хорошие компьютеры и программы".

"Вы на полном серьезе утверждаете, что ребенок, выходя из школы в мир, где есть интернет и компьютерные программы, полностью потерян и не найдется там, если этого не будет в школе?" - задала вопрос ведуща Анна Шафран.

Она подчеркнула, что дело не в самих компьютерах и интернете, а в установлении контроля над детьми через внедрение "персональных образовательных траекторий". А в некоторых школах уже установлены камеры, следящие за эмоциональным состоянием школьников.

"А что в этом плохого? Никто ни про кого ничего не должен знать?" - возразил Шатунов.

Он поддержал всеобщую слежку за детьми под предлогом профилактики насилия. Если искусственный интеллект выявил что-то у ребенка, то с ним нужно работать.

Адвокат Анна Швабауэр зачитала в эфире методические рекомендации Минпросвета от мая 2020 года, что в школах при помощи искусственного интеллекта будет внедряться "модель ученика", которой дети должны соответствовать, и "цифровые двойники обучающихся".

"То есть наши дети превратятся в цифровых двойников и будут учиться по неким алгоритмам, которые им будет неизвестно кто предлагать", - подчеркнула Швабауэр.

Ответ Шатунова свидетельствует о том, что власти не собираются останавливаться во внедрении технологий слежения и управления, приучая к этому с детства. Так, указ президента от 31 января 2019 г. о внедрении индивидуальных образовательных траекторий в школах подразумевает передачу полномочий по этому вопросу Сбербанку и Агентству стратегических инициатив.

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В Минпросвете поддержали всеобщую слежку за детьми в школе

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Теги: образование, цифровизация, слежка, школа



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