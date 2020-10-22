Мишустин: Цифровые платформы создаются для того, чтобы собирать данные на граждан

Глава Правительства Михаил Мишустин признал целью цифровизации сбор данных о гражданах. Об этом он сказал на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Цифровые платформы создаются для того, чтобы собирать данные. И эти данные о субъекте права, о человеке, компании, объекте недвижимости потом становятся совершенно уникальным ресурсом. Неисчерпаемый запас и обогащение данных создают новую стоимость. Государство сегодня должно становиться цифровой платформой", – заявил Мишустин.

Он анонсировал "новый формат отношений между государством и гражданами". Что это такое, премьер пояснил чуть позже. Со следующего года вступает в силу закон об "экспериментальных правовых режимах", т.е. внедрение тотального цифрового контроля над гражданами.

Также Мишустин поддержал дальнейшую цифровизацию образования и медицины.

Отметим, что в форсайт-проекте "Образование-2030" дается конкретное определение: "людиардеры – держатели портфелей человеческого капитала", то есть владельцы всех данных на человека, которым принадлежит гигантская власть. Судя по словам Мишустина, он вдохновлен этой идеей.

Специалист в области искусственного интеллекта и социальных сетей, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов отмечает, что власти собирают данные на граждан с одной целью - "круто все про всех знать". По его словам, об этом в частных разговорах ему не раз говорили чиновники в московской мэрии. При этом закон о персональных данных прямо запрещает собирать данные на граждан.