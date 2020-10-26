На Среднем Урале более 7000 жителей заражены COVID-19

На территории Среднего Урала зарегистрирован еще 281 случай заболевания COVID-19. Таким образом, общее количество зараженных коронавирусной инфекцией свердловчан за весь период составляет 34 тыс. 782. При этом 26 тыс. 763 человека уже излечились от болезни, включая 185 пациентов, выписанных накануне.

К сожалению, в статистике также присутствуют и случаи летального исхода. Вместе с четырьмя случаями, зарегистрированными накануне, общее число смертей от инфекции в регионе составляет 743.

Таким образом, количество зараженных COVID-19 в Свердловской области насчитывает 7 тыс. 276.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе, среди новых случаев заражения, 177 приходится на Екатеринбург. Остальные являются жителями Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского городского округа, Артемовского, Березовского, Белоярского городского округа, Верхней Пышмы, Верхнего Дуброво, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Красноуфимска, Красноуральска, Краснотурьинска, Кушвы, Камышлова, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Рефтинского, Ревды, Серова, Североуральска, Слободо-Туринского района и Туринского городского округа, поселка Уральский.

Из 259 пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии, 194 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая и 116, подключенных к аппаратам ИВЛ. Состояние 931 человека оценивается как средняя степень тяжести. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.