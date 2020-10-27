27 Октября 2020
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Образование Свердловская область
школа №65 Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

"Отказавшихся здесь нет и быть не может". Все свердловские школы продлят каникулы

Все без исключения школы Свердловской области выполнят рекомендации по продлению каникул. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, в понедельник вышел указ главы региона Евгения Куйвашева, согласно которому органам местного самоуправления было рекомендовано увеличить продолжительность осенних каникул для школьников до 14 дней.

"Все школы продлят каникулы до двух недель, насколько мне известно. Никаких отказавшихся здесь нет и быть не может. Все-таки, там работают достаточно сознательные люди", - рассказал Креков.

креков павел владимирович заместитель губернатора свердловской области(2017)|Фото: Накануне.ru

Отвечая на вопрос о том, что из-за этого в торговых центрах стали собираться большие скопления подростков, вице-губернатор обратился к родителям.

"Хотя дети минимально восприимчивы к ковид-инфекциям, они могут быть их переносчиками. Поэтому я бы хотел попросить уважаемых пап и мам присматривать за своими детьми и помнить, что все-таки торговые центры открыты в первую очередь для того, чтобы заниматься торговлей", - отметил он.

Напомним, сейчас власти Свердловской области решают, как выполнить новые рекомендации Роспотребнадзора по ограничению работы заведений из-за распространения коронавируса.

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"Отказавшихся здесь нет и быть не может". Все свердловские школы продлят каникулы

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Теги: школы, каникулы, продление, Креков, Свердловская область



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Ранее 26.10.2020 15:07 Мск В Свердловской области ввели новые ограничения из-за коронавируса и продлили каникулы школьникам

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