В Азовском море ищут трех членов экипажа танкера "Генерал Али Асланов"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности на танкере "Генерал Ази Асланов".

Напомним, вчера на корабле произошел пожар, во втором грузовом отсеке загорелась нефть. ЧП произошло недалеко от Керченского пролива на судне, направлявшемся в Ростов-на-Дону.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, трое человек оказались за бортом, их до сих пор ищут.

Всего на борту было 13 человек экипажа. 10 человек эвакуированы на буксир "Сириус".

Ранее следователи и криминалисты направились в акваторию Азовского моря. По данным Следственного комитета, произошло возгорание нефтяного танкера (по другим данным – на борту был взрыв).