27 Октября 2020
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Танкер Генерал Ази Асланов. (2020) | Фото: MarineTraffic.com / Grifff

Найдены останки троих погибших членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов"

Найдены останки троих погибших членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов", взорвавшегося в субботу в Керченском проливе. Для установления личностей погибших будет проведена генетическая экспертиза. Ранее, напомним, три члена экипажа числились пропавшими без вести, десятерых удалось спасти.

На корабле произошел пожар, во втором грузовом отсеке загорелась нефть. ЧП произошло недалеко от Керченского пролива на судне, направлявшемся в Ростов-на-Дону. Всего на борту было 13 человек экипажа. 10 человек эвакуированы на буксир "Сириус".

Ранее следователи и криминалисты направились в акваторию Азовского моря. По данным Следственного комитета, произошло возгорание нефтяного танкера (по другим данным – на борту был взрыв).

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Найдены останки троих погибших членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов"

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Теги: танкер генерал али асланов, экипаж, генетическая экспертиза



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