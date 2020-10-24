25 Октября 2020
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Происшествия Южный ФО В России
Танкер Генерал Ази Асланов. (2020) | Фото: MarineTraffic.com / Grifff

К танкеру, терпящему бедствие в Азовском море, направляются следователи - СКР

Спасатели продолжают поиски трех человек, которые после взрыва на танкере "Генерал Ази Асланов" оказались в море. ЧП произошло недалеко от Керченского пролива на судне, направлявшемся в Ростов-на-Дону порожняком. "

На борту было 13 человек экипажа.
На данный момент 10 человек эвакуированы на буксир "Сириус", проводятся поисковые работы трех человек, а также обследование судна.
Открытого горения на судне нет", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Между тем, следователи и криминалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР направились в акваторию Азовского моря. По данным Следственного комитета, произошло возгорание нефтяного танкера (по другим данным – на борту был взрыв).

"По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила старпом главы ММСУ на транспорте СКР Елена Марковская.

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К танкеру, терпящему бедствие в Азовском море, направляются следователи - СКР

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Теги: танкер, взрыв, азовское море, скр



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