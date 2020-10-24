К танкеру, терпящему бедствие в Азовском море, направляются следователи - СКР

Спасатели продолжают поиски трех человек, которые после взрыва на танкере "Генерал Ази Асланов" оказались в море. ЧП произошло недалеко от Керченского пролива на судне, направлявшемся в Ростов-на-Дону порожняком. "

На борту было 13 человек экипажа.

На данный момент 10 человек эвакуированы на буксир "Сириус", проводятся поисковые работы трех человек, а также обследование судна.

Открытого горения на судне нет", - сообщили в пресс-службе МЧС России.