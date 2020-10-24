К танкеру, терпящему бедствие в Азовском море, направляются следователи - СКР
Спасатели продолжают поиски трех человек, которые после взрыва на танкере "Генерал Ази Асланов" оказались в море. ЧП произошло недалеко от Керченского пролива на судне, направлявшемся в Ростов-на-Дону порожняком. "
Между тем, следователи и криминалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР направились в акваторию Азовского моря. По данным Следственного комитета, произошло возгорание нефтяного танкера (по другим данным – на борту был взрыв).
"По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила старпом главы ММСУ на транспорте СКР Елена Марковская.