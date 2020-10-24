24 Октября 2020
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Танкер Генерал Ази Асланов. (2020) | Фото: MarineTraffic.com / Grifff

Взрыв произошел на танкере в Азовском море – ведутся поиски трех человек

Взрыв произошел на нефтетанкере "Генерал Ази Асланов" неподалеку от Керченского пролива в Азовском море, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Нефтяной танкер "Генерал Ази Асланов" терпит бедствие, произошел взрыв второго танка. Экипаж танкера состоит из 13 человек. В частности, четыре человека находятся на борту, шесть человек спасено, ведутся поиски трех человек", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что судно находится на плаву, пожара нет.

Танкер Генерал Ази Асланов.(2020)|Фото: MarineTraffic.com / Grifff

Между тем, ТАСС со ссылкой на МЧС Краснодарского края сообщает, что на борту танкера произошел пожар и там остаются четыре человека. Источник издания сообщает, что причиной аварии могли быть работы с открытым огнем или нарушение техники безопасности. Источник "Интерфакса" сообщил, что могли сдетонировать взрывоопасные пары. Хотя танкер является нефтеналивным, в момент аварии он был пустой.

В то же время сейчас есть опасность затопления корабля. По данным Росморречфлота, после взрыва танкер накренился, сейчас предстоит бороться за его живучесть.

Танкер направлялся в Ростов-на-Дону, он ходит под российским флагом.

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Взрыв произошел на танкере в Азовском море – ведутся поиски трех человек

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Теги: танкер, взрыв, азовское море, детонация паров



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